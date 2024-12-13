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Минтранс Чувашии предупредил о фейковых аккаунтах министра в мессенджерах

Министерство транспорта Чувашии сообщило об активизации мошенников, создающих поддельные аккаунты главы ведомства Максима Петрова в Telegram и WhatsApp. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Чувашии.

Как пояснили в ведомстве, мошенники используют проверенную схему: сначала звонят по видеосвязи, делают вид, что соединение прервалось, и продолжают общение в переписке. После этого предлагают решения «проблем» в обмен на различные действия со стороны жертвы.

«В случае подозрительных сообщений или звонков через мессенджеры прошу не реагировать на них, а лучше перезвонить мне лично»,— прокомментировал министр транспорта Чувашии Максим Петров.

Ведомство предупреждает, что такие фейковые аккаунты могут использоваться для мошеннических схем и манипуляций с целью обмана граждан.

В апреле сообщалось, что мошенники создали фейковый аккаунт главы Менделеевского района Татарстана Радмира Беляева.

Анар Зейналов

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