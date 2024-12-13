Почти 90% бездомных ростовчан — мужчины

Среди обратившихся в ростовский Центр помощи бездомным в прошлом году 88% — оказались мужчинами. Такую статистику представил «Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства Ростова», в который за 2023 год обратились в общей сложности 373 человека.

Соответствующая пропорция сохраняется на протяжении последних шести лет. Самые многочисленные возрастные категории среди ростовских бездомных — 46-59 лет и 60-74 года. При этом, в прошлом году Центр оказал помощь троим мужчинам в возрасте 18-22 лет, оставшимся без приюта.

Дмитрий Ковалевский