Свердловского пенсионера будут судить за убийство из-за нежелания показать тату

СУ СК завершил расследование уголовного дела в отношении 71-летнего жителя Серовского района Свердловской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Его обвиняют в преступлении по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По данным прокуратуры, дело направлено в Серовский районный суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие утверждает, что 18 сентября 2024 года он употреблял спиртное на производственной базе, где тогда работал. Он решил продолжить пить и зайти в близлежащий магазин за напитками. В магазине он встретил незнакомого мужчину и предложил ему выпить. Тот согласился и последовал за обвиняемым обратно на производственную базу.

Во время пути между ними возник конфликт, в ходе которого новый знакомый начал оскорблять обвиняемого. Тот ответил, что подобное поведение неприемлемо, так как у него уголовное прошлое. Однако собеседник не поверил ему и потребовал доказательства судимости в виде тюремных татуировок. Обвиняемый отказался показать татуировки, и они продолжили ссору.

Когда они подошли к бытовке, обвиняемый, решивший расправиться с обидчиком за оскорбления, вошёл внутрь и вооружился хозяйственным ножом. С этим оружием он вышел из бытовки и напал на мужчину, нанеся несколько ударов в область груди. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых, о произошедшем сообщил коллега обвиняемого, на место прибыла полиция. Обвиняемый свою вину не отрицал и объяснил полицейским причину убийства.

Анна Капустина