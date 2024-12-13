Бизнесмен оштрафован на 500 тыс. рублей за подкуп сотрудника курганского завода

Курганский городской суд вынес приговор индивидуальному предпринимателю, обвиняемому в коммерческом подкупе (п. «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ) сотрудника одного из промышленных предприятий. Бизнесмену назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. руб., сообщается в официальном telegram-канале судебной системы Курганской области.

Суд установил, что с сентября 2020 года по февраль 2023-го бизнесмен систематически платил сотруднику завода незаконное финансовое вознаграждение за заключение договоров подряда на демонтаж и монтажу подъемных механизмов. Общая сумма коммерческого подкупа составила 160 тыс. руб.

Приговор не вступил в законную силу.