В Уфе без воды останутся 22 жилых дома, общежитие, детсад и ТЦ «Иремель»

В Уфе на следующей неделе без холодной и горячей воды останутся 20 жилых домов и детсад. В еще двух домах, общежитии и ТЦ «Иремель» отключат только холодную воду, сообщили в ГУП «Уфаводоканал».

Так, с 10:00 17 декабря до 09:00 18 декабря холодную воду отключат в доме №29 на улице Гоголя, общежитии УУНиТ на Аксакова и в ТЦ «Иремель».

18 декабря без холодной и горячей воды останутся дома №4, 6, 8, 10, 12 и 14 на Казанской улице, дома №21, 29, 31, 33, 35 и 37 на улице Бессонова и дома №16/1 и 18 на Комсомольской улице, а также детсад №294. Ограничение продлится с 10:30 до 20:30.

С 10:00 18 декабря до 09:00 19 декабря холодную воду отключат в доме №45 на Кувыкина.

19 декабря без холодной и горячей воды останутся дома №19, 21 и 21/1 на Комсомольской улице и дома №8/1, 10/1 и 12/2 на проспекте Октября. Ограничение продлится с 10:30 до 18:30.

Отключение воды связано с аварией на водопроводе.

Венера Хисамова