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Жительница Альшеевского района обвиняется в ложном доносе

Альшеевский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении о заведомо ложном доносе (ч. 2 ст. 306 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в сентябре этого года жительница района сообщила в полицию об особо тяжком преступлении, совершенном незнакомым ей мужчиной. В ходе расследования выяснилось, что заявительница выдумала историю, чтобы привлечь к себе внимание.

Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Майя Иванова

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