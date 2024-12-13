С заботой о птицах
В 2024 году ООО «Башкирэнерго» установило 7702 птицезащитных устройства (ПЗУ) на воздушных линиях электропередачи. Работа по их монтажу велась практически на всей территории Республики Башкортостан.
ПЗУ устанавливаются на ЛЭП в местах скопления, перелетов, гнездования и массовой миграции птиц. Применение ПЗУ позволяет обезопасить птиц от поражения электрическим током, также снижается количество аварийных отключений, вызванных короткими замыканиями из-за жизнедеятельности пернатых.
ООО «Башкирэнерго»
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