С заботой о птицах

В 2024 году ООО «Башкирэнерго» установило 7702 птицезащитных устройства (ПЗУ) на воздушных линиях электропередачи. Работа по их монтажу велась практически на всей территории Республики Башкортостан.

Монтаж ПЗУ на ВЛ 35 кВ «Мещегарово - Михайловка»

Фото: ООО «Башкирэнерго»

ПЗУ устанавливаются на ЛЭП в местах скопления, перелетов, гнездования и массовой миграции птиц. Применение ПЗУ позволяет обезопасить птиц от поражения электрическим током, также снижается количество аварийных отключений, вызванных короткими замыканиями из-за жизнедеятельности пернатых.

ООО «Башкирэнерго»