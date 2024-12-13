Суд изъял у владельца деревянный дом-памятник в Рыбинске

Суд удовлетворил иск ярославской службы по охране объектов культурного наследия и изъял у собственника историческое здание «Дом жилой» на улице Правды в Рыбинске. Об этом сообщила зампред областного правительства Татьяна Потемкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Потемкина, Telegram-канал Фото: Татьяна Потемкина, Telegram-канал

Еще два года назад служба вынесла собственнику предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований по сохранению памятника. Но собственник так и не предпринял мер: здание продолжило разрушаться. В прошлом году уже суд обязал собственника провести работы по сохранению, но тот, в свою очередь, не исполнил решение суда.

«За получением задания на проведение работ по сохранению здания, согласованием проектной документации по проведению работ в орган охраны он не обращался»,— сообщила зампред.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Потемкина, Telegram-канал Фото: Татьяна Потемкина, Telegram-канал

По причине этого служба обратилась в суд с иском об изъятии объекта культурного наследия, который суд удовлетворил. Решение суда вступит в силу в начале 2025 года. После этого, как правило, власти оценивают здание и выставляют его на продажу, чтобы новый собственник занялся его восстановлением.

Алла Чижова