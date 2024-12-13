Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жителя села Кетово осудили за ДТП, в котором погиб водитель встречной машины

Кетовский районный суд вынес приговор в отношении 44-летнего местного жителя по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). По его вине в аварии погиб водитель встречного автомобиля, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Суд установил, что в конце марта текущего года днем водитель за рулем Infiniti QX70 направлялся из села Половинное в Курган. Выехав на полосу встречного движения, он столкнулся с автомобилем ВАЗ-2106. В результате ДТП водитель отечественной машины погиб на месте.

Обвиняемый признал вину в полном объеме, он неоднократно приносил извинения потерпевшим, добровольно возместил супруге погибшего и его дочерям причиненный ущерб. Суд приговорил жителя Кетово к полутора годам принудительных работ с удержанием в доход государства 10% из заработной платы. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на два года.

Виталина Ярховска

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...