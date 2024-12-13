Жителя села Кетово осудили за ДТП, в котором погиб водитель встречной машины

Кетовский районный суд вынес приговор в отношении 44-летнего местного жителя по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). По его вине в аварии погиб водитель встречного автомобиля, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Суд установил, что в конце марта текущего года днем водитель за рулем Infiniti QX70 направлялся из села Половинное в Курган. Выехав на полосу встречного движения, он столкнулся с автомобилем ВАЗ-2106. В результате ДТП водитель отечественной машины погиб на месте.

Обвиняемый признал вину в полном объеме, он неоднократно приносил извинения потерпевшим, добровольно возместил супруге погибшего и его дочерям причиненный ущерб. Суд приговорил жителя Кетово к полутора годам принудительных работ с удержанием в доход государства 10% из заработной платы. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на два года.

Виталина Ярховска