Удмуртия направила партию гуманитарной помощи в ДНР, ЛНР и Курскую область

Удмуртия направила «Газель» с теплыми вещами и продуктами длительного хранения в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), а также в Курскую область. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Кроме того, отправили новогодние подарки для детей Лутугинского округа ЛНР (соглашение о сотрудничестве с Удмуртией подписали в 2023 году). Часть груза пойдет военным в Курской области — это средства связи, оргтехника и маскировочные сети.

Напомним, в конце октября Удмуртия направила в Курскую область партию гуманитарной помощи из тепловой техники, одежды, вещей первой необходимости и овощей.