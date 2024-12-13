Удмуртия направила партию гуманитарной помощи в ДНР, ЛНР и Курскую область
Удмуртия направила «Газель» с теплыми вещами и продуктами длительного хранения в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), а также в Курскую область. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Кроме того, отправили новогодние подарки для детей Лутугинского округа ЛНР (соглашение о сотрудничестве с Удмуртией подписали в 2023 году). Часть груза пойдет военным в Курской области — это средства связи, оргтехника и маскировочные сети.
Напомним, в конце октября Удмуртия направила в Курскую область партию гуманитарной помощи из тепловой техники, одежды, вещей первой необходимости и овощей.