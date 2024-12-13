Ярославцев предупредили о сильном ветре

В Ярославской области с утра и до конца суток 13 декабря ожидается усиление северо-западного ветра с порывами 12-17 м/с. Об этом предупреждает областное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

В связи с ухудшением погодных условий возможны обрывы линий связи, нарушения в работе коммунальных систем и транспорта, а также увеличение случаев травматизма жителей. Сильный ветер может привести к обрушениям аварийных крыш зданий, широкоформатных рекламных конструкций и башенных кранов.

В министерстве региональной безопасности рекомендуют проверить тягу в дымовых и вентиляционных каналах при пользовании газом.

Алла Чижова