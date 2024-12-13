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Участнику СВО вернули детей из детдома в Удмуртии

Можгинский райсуд Удмуртии удовлетворил иск 52-летнего жителя Игринского района, вернувшегося с СВО, вернуть ему биологических детей из детдома. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Фото: AI Generated, Коммерсантъ

Фото: AI Generated, Коммерсантъ

Истец до СВО проживал с 41-летней жительницей того же района. У пары родилось двое детей, однако ответчик была в браке с другим мужчиной. В свидетельствах о рождении указали его фамилию.

Во время прохождения военной службы бывшую сожительницу осудили за приобретение и хранение наркотиков и направили в колонию, из-за чего детей поместили в социально-реабилитационный центр.

После получения ранения на СВО, мужчина вернулся домой, узнал, что дети находятся в детдоме, и обратился в суд. На основании результатов генетической экспертизы установили отцовство, детей передали истцу.

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