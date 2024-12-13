На прямую линию Вадима Шумкова поступило более 500 вопросов

Более 500 вопросов поступило губернатору Курганской области Вадиму Шумкову во время прямой линии, прошедшей вечером 12 декабря. По всем обращениям, на которые глава региона не успел ответить, он поручил подчиненным провести личный прием граждан, сообщает пресс-служба правительства Зауралья.

Большинство вопросов, поступивших во время прямой линии, касались сферы жилищно-коммунального хозяйства, социальной защиты населения и благоустройства.

«Вопросов на прямую линию поступило очень много. Постарался ответить на то, на что хватило времени. Вместе с тем все поступившие вопросы будут проработаны с моим поручением, и ответы на них вы получите не только письменно, но и в ходе личных приемов уполномоченных должностных лиц причем, в срочном порядке. Все, что возможно сделать, сделаем, всем ответим»,— сообщил Вадим Шумков в своем telegram-канале.