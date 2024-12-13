В Благовещенском районе водитель легковушки погиб при столкновении с фурой

В Башкирии выясняют обстоятельства аварии, в которой погиб 26-летний водитель ВАЗ-2112, сообщают пресс-службы Госавтоинспекции по Башкирии и Главного управления МЧС по республике.

ДТП произошло в ночь на пятницу на 45 км трассы Уфа — Бирск — Янаул на подъезде к Благовещенску. Водитель ВАЗ-2112, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF. От удара легковой автомобиль выбросило с трассы в кювет. Водитель погиб на месте от травм.

Фура также улетела в кювет, ее 52-летний водитель не пострадал.

Майя Иванова