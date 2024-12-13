Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Благовещенском районе водитель легковушки погиб при столкновении с фурой

В Башкирии выясняют обстоятельства аварии, в которой погиб 26-летний водитель ВАЗ-2112, сообщают пресс-службы Госавтоинспекции по Башкирии и Главного управления МЧС по республике.

ДТП произошло в ночь на пятницу на 45 км трассы Уфа — Бирск — Янаул на подъезде к Благовещенску. Водитель ВАЗ-2112, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF. От удара легковой автомобиль выбросило с трассы в кювет. Водитель погиб на месте от травм.

Фура также улетела в кювет, ее 52-летний водитель не пострадал.

Майя Иванова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...