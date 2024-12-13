«Росгосстрах» подтвердил лидерство в страховании строений россиян — данные ЦБ

По итогам работы за 9 месяцев 2024 «Росгосстрах» подтвердил свое лидерство в историческом для компании виде — страховании строений граждан. Как свидетельствует обнародованная на днях статистика Банка России, отражающая результаты работы страховой отрасли за три квартала, «Росгосстрах» занимает в этом сегменте первые позиции и по сборам страховой премии, и количеству заключенных договоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Лидирует компания и по выплатам по полисам страхования строений. В январе-сентябре «Росгосстрах» выплатил своим клиентам более 1,85 млрд руб. за ущерб, причиненный их домам, коттеджам, дачам и другим строениям. Таким образом, на компанию приходится почти четверть (23,2%) возмещения, произведенного игроками страхового рынка в этом сегменте.

Отметим, что более 450 млн руб. — это выплаты пострадавшим от масштабных паводков весны и лета этого года. Но причиной самых крупных выплат по договорам страхования строений по-прежнему остаются пожары. Так, в этом году «Росгосстрах» возместил своему клиенту из Серпуховского района Московской области 18,78 млн руб. за дом и имущество, уничтоженные пожаром, возникшим вследствие аварийного режима работы электросети. Другая крупная выплата, 12,44 млн руб., осуществлена страхователю из Слободского района Кировской области за сгоревший в результате поджога дом с мансардой, двумя террасами и всем имуществом.

«За первые три квартала наша компания оформила более 2,26 млн полисов страхования жилья граждан — это и новые полисы, и договоры, которые наши клиенты продлевают из года в год. Они знают, что в случае неблагоприятных событий — будь то пожар, паводок, стихийное бедствие или даже теракт, если такой риск имеется в договоре, — страховая компания выполнит все взятые на себя обязательства и оперативно произведет выплату, — говорит член Правления—руководитель Блока агентских и офисных продаж ПАО СК "Росгосстрах" Юлия Шабанова. — Миллионы наших клиентов чувствуют себя спокойно благодаря нашей широкой линейке продуктов страхования жилья и домашнего имущества, включающей все актуальные риски для собственников недвижимости. И, конечно, благодаря работе наших агентов, которые могут не только правильно подобрать подходящую конкретному клиенту программу страхования, но и первыми придут на помощь при наступлении страхового случая. Сейчас мы стараемся сделать работу наших агентов еще более эффективной, активно внедряем новую цифровую платформу "Флагман" и совершенствуем Личный кабинет клиента "Росгосстраха", чтобы уйти от бумажных полисов, ускорить процессы заключения договоров и выплаты возмещения, и в целом за счет цифровизации сделать еще более простыми и комфортными все процессы взаимодействия страхователя и нашей компании».

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, дочерняя компания банка «Открытие», входит в Группу ВТБ. На территории Российской Федерации действуют более 1500 представительств компании. 6 октября 2024 года система «Росгосстрах» отметила 103 года со дня своего создания. www.RGS.ru

ПАО СК «Росгосстрах»