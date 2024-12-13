Незрячий тревел-блогер посетил металлургический завод с экскурсией

Башкортостан активно развивает инклюзивные программы, в том числе, в сфере туризма. Так, на благовещенском заводе Объединенной металлургической компании предлагают адаптированные маршруты экскурсий на действующее производство для людей с инвалидностью. Проекты инклюзивного промышленного туризма ОМК развивает и в других регионах присутствия, в том числе на флагманском предприятии в Выксе Нижегородской области.

Фото: Андрей Горелов

Недавно экскурсию на выксунский завод ОМК посетил незрячий тревел-блогер и бизнес-тренер Владимир Васкевич, известный как автор блога «Путешествие в темноте».

Незрячий с раннего детства, Владимир объехал около 30 стран и сейчас активно путешествует по России, делая акцент на доступности туристических маршрутов. На заводе ОМК он познакомился с процессами производства широкого листа для труб большого диаметра в цехе МКС-5000.

Выксунский завод ОМК соблюдает все необходимые стандарты безопасности, создал среду, которая удобна также и для незрячих. Промышленные полы – ровные, проходы и галереи оборудованы перилами. При перемещении по маршруту гостя сопровождает персональный помощник, а также тифлокомментатор – специалист, который адаптирует рассказ экскурсовода в форму, которая наилучшим образом передает незрячим людям особенности производств. Есть тактильные модели – уменьшенные объемные копии продукции на разных стадиях обработки. Все это позволяет участникам экскурсии лучше ощутить и понять различные этапы производства от заготовки до готовой продукции.

ОМК на своем заводе в Выксе проводит адаптированные экскурсии для людей, передвигающихся на колясках, для глухих и слабослышащих, а также для людей с ментальной инвалидностью. Им показывают и рассказывают, как раскатывают листы металла для труб большого диаметра на стане-5000, как выпускают железнодорожные колеса, а также знакомят с муралами современных художников на стенах цехов в индустриальном стрит-арт парке. Экскурсии проходят в мини-группах или индивидуально. Все маршруты протестированы экспертным советом, состоящим из людей с различными формами инвалидности. На выксунском заводе ОМК в последние пять лет экскурсии посетили около 500 людей с инвалидностью.

«На экскурсии по металлургическому комплексу стан-5000, которая адаптирована для незрячих и слабовидящих, можно услышать целую симфонию звуков и запахов, ощутить прохладу или жар, вибрации от работы механизмов, почувствовать движение воздуха. Наш завод стремится создать равные условия для всех, предоставляя им возможность стать активными участниками культурной жизни, вовлекая в нее и людей с инвалидностью,» – отметила менеджер по промышленному туризму выксунского завода ОМК Лариса Малофеева.

Справка

Выксунский завод ОМК стал первым промышленным предприятием в России, которое запустило адаптированные маршруты для людей с инвалидностью: на креслах-колясках, незрячих и слабовидящих, глухих и слабослышащих. Их разработали еще в 2019 году в рамках инклюзивной программы благотворительного фонда «ОМК-Участие» и музея истории ВМЗ «Выкса. Доступ есть».

В 2021 году инклюзивный проект «Доступный завод» удостоился гран-при Всероссийской премии «Маршрут года» в номинации «Лучший маршрут для людей с ограниченными возможностями».

Для гостей с ментальной инвалидностью разработали визуальные материалы и маршрутные листы, которые помогают максимально комфортно адаптироваться к новому пространству. Для глухих участников экскурсии составили облегченный и адаптированный для восприятия и перевода текст.

В музее истории завода также регулярно проводят экскурсии с тифлокомментированием, в свободном доступе расположены модели, объекты и образцы материалов для тактильного осмотра. Здесь всегда рады посетителям с собаками-проводниками.

Материал предоставлен АО «ОМК»