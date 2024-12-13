Рекламу челябинского ресторана признали ненадлежащей

Челябинское УФАС России признало ненадлежащей рекламу ресторана The Pechka в сообществе «Едим вместе. Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте», сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В посте сообщалось: «Даем старт второму чемпионату по поеданию неаполитанской пиццы в рамках фестиваля The Pechka! Не пропустите самый вкусный и веселый чемпионат города!» Законодательство запрещает использовать в рекламе слова «лучший», «первый», «самый», создающие впечатление о превосходстве товара, без указания конкретных параметров сравнения. Рекламодатель ООО «Пакмен групп» будет привлечен к административной ответственности.

Виталина Ярховска