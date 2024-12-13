Уволился начальник главного контрольного управления Челябинской области

Дмитрий Агеев покидает пост начальника главного контрольного управления Челябинской области. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Последний рабочий день господина Агеева на государственной гражданской службе региона состоится 20 декабря.

В 1999-2010 годах Дмитрий Агеев работал в налоговых органах, в органах налоговой полиции, а также в органах внутренних дел по линии экономической безопасности. В 2011-2014 годах руководил различными государственными и бюджетными учреждениями Челябинской области. С августа 2014 года назначен на должность заместителя начальника главного регионального контрольного управления. С июня 2016 года стал возглавлять ГКУ.

Виталина Ярховска