Ночью над территорией Ростовской области уничтожили девять беспилотников

В ночь на 13 декабря средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Ростовской областью девять вражеских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По словам главы региона, инциденты зафиксированы в Новошахтинске, а также в Зерноградском, Мясниковском и Неклиновском районах Ростовской области. «По данным оперативных служб, пострадавших и разрушениях на земле нет»,— пишет господин Слюсарь.

Накануне, 12 декабря, в 22 часа Юрий Слюсарь сообщил, что в районе Новошахтинска средствами противовоздушной обороны было уничтожено пять БПЛА. По его данным, основанным на данных оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что в период с 21.00 до 22.00 (мск) российские ПВО сбили и подавили десять украинских беспилотных летательных аппаратов, шесть из которых – над Ростовской областью и четыре – над территорией Белгородской.

По состоянию на утро, 13 декабря, Минобороны сообщило о том, что силами ПВО уничтожены 13 украинских БПЛА. Пять из них, по данным оборонного ведомства, – над территорией Курской области, четыре – над территорией Белгородской, три – над территорией Ростовской и один – над территорией Липецкой области.

Дмитрий Михеенко