ЦБ предложили аннулировать негативные кредитные истории участников СВО

Первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия За правду») предложила председателю Банка России Эльвире Набиуллиной аннулировать негативные кредитные истории участников специальной военной операции (СВО) на Украине, подписавших контракт с вооруженными силами России. Копия письма есть в распоряжении ТАСС.

В документе госпожа Лантратова предлагает при наличии заявления от участника СВО аннулировать информацию из его кредитной истории, если заявитель заключил контракт о прохождении военной службы в зоне боевых действий на срок более одного года. Депутат отметила, что негативные записи в кредитных историях зачастую становятся препятствием для получения банковских услуг, что препятствует праву граждан обращаться за господдержкой.

Яна Лантратова обратила внимание, что участники СВО рискуют жизнью и здоровьем в интересах страны, но из-за допущенных ранее просрочек не могут воспользоваться помощью со стороны государства в сфере банковских услуг. Парламентарий считает, что предложенная мера поможет улучшить финансовое положение этой категории граждан и их родственников, а также облегчит возвращение к мирной жизни после выполнения боевых задач.