Дайджест событий

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о событиях недели: новые коллекции одежды и белья, косметические находки и нескучные проекты полезного питания.



Librederm поймала осетра

Компания Librederm выпустила линейку ухода за кожей Mer de Mer с активным ингредиентом ДНК (Sodium DNA), полученной из белого осетра — по данным компании, он противодействует факторам старения благодаря комплексному воздействию в том числе на иммунную систему кожи и фибробласты кожи, помогая значительно уменьшить морщины, восстановить кожу и предупредить ее фотостарение. Линия Mer de Mer — это дневной и ночной кремы, средство для кожи вокруг глаз и сыворотка. Пахнут новые средства парфюмерной отдушкой, в которой звучат ноты мандарина, гвоздики, мускуса, ветивера и морские аккорды.

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Guess выпустила коллекцию Apres-Ski

Guess представляет коллекцию одежды Apres-Ski для мужчин и женщин. В нее вошли горнолыжные костюмы, куртки, свитера, а также аксессуары в скандинавском стиле. В женскую линейку вошли кроп-кардиганы, свитера на молнии, пуховики, шапки, шарфы и горнолыжные костюмы в пастельных, неоновых и мятных оттенках. В коллекции для мужчин ищите пуховики из плотной непродуваемой ткани, универсальные свитера на молнии и функциональную одежду для горнолыжного спорта.

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Izumi покажет кабуки

Идзакая-бар Izumi и Московский театр Кабуки запускают серию постановок в стиле кабуки — традиционного японского театра на стыке танца, музыки и драмы. Шоу будут устраивать каждые выходные c 17:00 до 19:00, посещение бесплатное, главное — забронировать стол заранее. Актеры в традиционных костюмах и гриме будут встречать гостей, общаться на японском, рассказывать о блюдах Izumi и устраивать иммерсивные сценки.

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Новогодний Le Journal Intime

Le Journal Intime представила новогодний дроп нижнего белья Good Times Disco, вдохновленный песней группы Chic. В нее вошли топы-бюстгальтеры, майки и обтягивающие комбинезоны из эластичного кружева с цветочным паттерном, а также из кружева signature.

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В ЗОЖ пришла икра

Justfood, сервис доставки здорового питания, работает с 2016 года и продвигает идею гармоничных отношений с едой: строгие запреты не нужны, если объединить научный подход с удовольствием от еды. За разработку меню отвечает сертифицированный нутрициолог и делает это с опорой на доказательную медицину и исследования в области пищевого поведения. Перед Новым годом в премиум-программы питания Justfood будут добавлены сертификаты, планируется розыгрыш для подписчиков сервиса — с компанией «А-икра».

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Ирина Кириенко