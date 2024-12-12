«Уралтрансмаш» защитился суверенитетом

Арбитражный суд Уральского округа оставил в силе решение суда первой инстанции о незаконном взыскании с АО «Уралтрансмаш» 6,6 млрд руб. в пользу польской компании PESA Bydgoszcz. Спор возник из-за поставки 70 трамваев в 2014–2015 годах на 9,2 млрд руб. По мнению истца, уральский завод не выплатил всю стоимость поставленных трамваев. Суд отказал в удовлетворении иска иностранной компании, ссылаясь на введенные против России санкции и то, что выплата заявленной суммы может нанести ущерб заводу, а значит обороноспособности страны. По словам экспертов, в большинстве подобных споров суд встает на сторону российских предприятий.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как следует из документов суда, в 2013 году между АО «Уралтрансмаш» и польской компании PESA Bydgoszcz был заключен контракт на поставку городских трамваев в период с 2014 по 2015 год. По решению сторон, возникшие споры должны были решаться в Арбитражном институте Стокгольмской торговой палаты (Швеция).

По договору, польская компания поставила уральскому заводу трамваи, однако «полной оплаты не получила», в связи с чем обратилась с иском в суд в Швеции.

В мае 2021 года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с участием трех арбитров из Швеции, Польши и России удовлетворил иск PESA Bydgoszcz и обязал «Уралтрансмаш» выплатить компании более €17,1 млн (1,8 млрд руб.) за трамваи и более €44,9 млн (4,8 млрд руб.) в качестве процентов и неустоек.

Завод требование не исполнил, тогда польская компания с иском обратилась в Арбитражный суд Свердловской области. Однако суд отказал в удовлетворении исковых заявлений.

В декабре того же года «Уралтрансмаш» доказал в Верховном суде, что из-за санкций его многолетний спор с PESA Bydgoszcz не может рассматривать Стокгольмский арбитраж. Председатель судебной коллегии по экономическим спорам (СКЭС) Верховного суда РФ Ирина Подносова, передавая дело на рассмотрение коллегии, подтвердила довод предприятия, что одного лишь факта введения санкций достаточно для вывода об ограничении доступа к правосудию.

Напомним, в июле 2014 года в связи с присоединением Крыма к России в отношении России были введены первые секторальные санкции, которые затронули ряд оборонных, сырьевых компаний и банков. Под ограничения, в том числе попали Уралвагонзавод (куда входил на тот момент «Уралтрансмаш») и «Ростех».

PESA Bydgoszcz обратилась с кассационной жалобой в Арбитражный суд Уральского округа. В качестве третьей стороны к разбирательствам была привлечена прокуратура Свердловской области, которая указала на то, что в рамках контракта польская компания поставила «Уралтрансмашу» 70 трамвайных вагонов и комплект запчастей, за которые завод заплатил более €85,3 млн (9,2 млрд руб.). «Обязательства по контракту исполнены обеими сторонами, задолженность за фактически поставленные вагоны отсутствует, взысканная решением Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма сумма образована из процентов»,— говорится в документах суда.

По мнению надзорного ведомства, исполнение решения арбитражного института Торговой палаты Стокгольма «нанесет ущерб суверенитету, безопасности и обороноспособности Российской Федерации в условиях проводимой специальной военной операции».

Прокуратура обратила внимание и на то, что «Уралтрансмаш» включен в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, в перечень стратегических организаций, а также в перечень системообразующих предприятий России. Предприятие входит в состав госкорпорации «Ростех».

Суд, заслушав мнения сторон, пришел к выводу, что удовлетворение иска польской компании «в условиях юридической агрессии со стороны ряда недружественных стран» может привести к значительному ущербу завода, «что не соответствует интересам российской стороны».

Арбитражный суд также решил, что польская компания требует взыскать с завода штрафные санкции, однако «Уралтрансмаш» не мог исполнить обязательства по контракту в связи с введенными в 2015 году в отношении России санкциями, что не зависело от «воли стороны сделки».

Арбитражный суд Уральского округа отклонил кассационную жалобу PESA Bydgoszcz и оставил в силе решение суда первой инстанции.

Управляющий партнер юридической компании «Энсо» Алексей Головченко пояснил «Ъ-Урал», что в России судебная практика чаще всего «склоняет чашу весов в пользу государственных структур».

«Мы уже давно видим, что российская судебная система обладает "гибкостью". Особенно когда речь идет о спорах, где на стороне России находятся стратегически важные предприятия. У западных компаний есть возможности оспорить эти решения в дальнейшем на западном периметре»,— рассказал господин Головченко.

Старший юрист Центра по работе с проблемными активами Валерия Нуждаева в беседе с «Ъ-Урал» отметила, что «практика отказа в признании и исполнении решений иностранных судов и арбитражей в последние годы достаточно обширна». «Подсканкционные компании часто стремятся запретить иностранным истцам продолжать разбирательство в иностранной юрисдикции еще до вынесения решения зарубежного суда или арбитража. Ссылаются заявители, как правило, на невозможность представления интересов в иностранных юрисдикциях и на отсутствие гарантий справедливого судебного разбирательства в связи с введением ограничительных мер в отношении РФ», — резюмировала Валерия Нуждаева.

Мария Шараева