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В ярославской облдуме подвели итоги Года семьи

В Ярославской областной думе рабочая группа, которая реализовывала в регионе мероприятия в рамках указа президента о проведении Года семьи, подвела итоги работы. Об этом сообщили в облдуме.

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Фото: Ярославская областная дума

Ольга Хитрова

Ольга Хитрова

Фото: Ярославская областная дума

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Фото: Ярославская областная дума

Ольга Хитрова

Фото: Ярославская областная дума

На заседании присутствовали председатели профильных комитетов облдумы, депутаты, руководители министерств, уполномоченный по правам ребенка Михаил Крупин и представитель духовенства. В ходе встречи подчеркивалось, что за 2024 год было принято немало важных решений. Ввели выплату студенческим семьям до 25 лет, корректировались меры поддержки семей участников СВО.

На федеральном и региональном уровнях были приняты меры соцподдержки многодетных семей: бесплатное посещение театров и музеев, бесплатное питание в школах, проезд на общественном транспорте. Как отметила министр труда и соцподдержки населения Надежда Биочино, бесплатным проездом пользуются 18 тыс. детей. Многодетные семьи получают компенсацию на оплату ЖКХ, помощь в газификации, выплаты вместо земельного участка, а также выплаты на покупку школьной формы. Эта выплата получена почти на 3,4 тыс. детей.

«Заканчивается год семьи, но не заканчивается работа по направлениям, которыми депутатский корпус вместе с правительством региона активно занимался в течение этого года. В настоящее время, к сожалению, демографическая ситуация в регионе, да и в целом в стране, не самая лучшая. Потому глава государства и анонсировал со следующего года новый нацпроект "Семья", который будет направлен на усиление мер поддержки наших семей»,— сообщила руководитель рабочей группы и зампред облдумы Ольга Хитрова.

Как анонсировала госпожа Биочино, в рамках нацпроекта «Семья» в регионе будут реализовывать новые проекты. Например, обучение в высшем учебном учреждении одного ребенка из многодетной семьи будут компенсировать. Вводится выплаты в размере 100 тыс. руб. беременным студенткам, обучающимся очно.

«К нам уже посыпались вопросы, в частности, многие спрашивают, а что с теми, кто учится заочно. Но здесь мы обращаемся к природе этой выплаты. Ее цель – поддержать тех молодых женщин, которые не могут работать, поскольку очно учатся. А выносить и родить ребенка – ее понятное желание и обязанность»,— объяснила министр Надежда Биочино.

Для семей с новорожденными детьми в 2025 году создадут пункты проката вещей первой необходимости. Как сообщила госпожа Биочино, уже определено 16 предметов, базироваться пункты будут в комплексных центрах соцобслуживания.

Госпожа Хитрова дополнила, что в начале 2025 года также начнется обсуждение «корпоративного демографического стандарта», который подразумевает свод принципов и норм поддержки работников в части стимулирования родительства. Введение такого стандарта обсуждают сейчас на федеральном уровне.

Алла Чижова

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