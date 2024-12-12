Суд оставил под арестом инспектора «Ярославльводоканала»

Суд постановил продлить срок ареста в отношении обвиняемого в получении взятки руководителя инспекции водных ресурсов АО «Ярославльводоканал». Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по Ярославской области Фото: СУ СК России по Ярославской области

«Суд, согласившись с позицией представителя прокуратуры, удовлетворил ходатайство следствия и продлил мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, по версии следствия, руководитель инспекции в период с января по август 2024 года предупреждал юрлиц о предстоящих проверках и отборе проб сточных вод, планируемых в Ярославле. Преступную деятельность пресекли сотрудники областного УФСБ.

Арестованный обвиняется по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Столько же грозит взяткодателям: двое местных жителей заключены под домашний арест. Дело расследует Следственный комитет.

Алла Чижова