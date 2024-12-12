Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд оставил под арестом инспектора «Ярославльводоканала»

Суд постановил продлить срок ареста в отношении обвиняемого в получении взятки руководителя инспекции водных ресурсов АО «Ярославльводоканал». Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: СУ СК России по Ярославской области

Фото: СУ СК России по Ярославской области

«Суд, согласившись с позицией представителя прокуратуры, удовлетворил ходатайство следствия и продлил мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, по версии следствия, руководитель инспекции в период с января по август 2024 года предупреждал юрлиц о предстоящих проверках и отборе проб сточных вод, планируемых в Ярославле. Преступную деятельность пресекли сотрудники областного УФСБ.

Арестованный обвиняется по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Столько же грозит взяткодателям: двое местных жителей заключены под домашний арест. Дело расследует Следственный комитет.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...