Инфраструктуру аэропорта Геленджика модернизируют за 2,8 млрд рублей

В Геленджике завершат проект развития инфраструктуры аэропорта в четвертом квартале 2025 года. Проект оценили в 2,8 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора авиахаба Ивана Таранченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На первом этапе подрядчик возводит технологическое здание и помещение для производственных служб в зоне бывшего аэровокзала. Строители уже смонтировали несущие конструкции и приступили к монтажу фасадов и инженерных коммуникаций.

Второй этап предполагает создание прогулочного парка между терминалом и новым зданием производственных служб в третьем квартале 2025 года. На третьем этапе появится парковка для пассажиров на 100 машино-мест.

Как отметил Иван Таранченко, инвестиционный потенциал будет оценен после открытия воздушного пространства. Он также подчеркнул, что запуск аэропорта окажет значительное влияние на последующее планирование.

Аэропорт Геленджика был закрыт Росавиацией после начала СВО.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Аэропорт Геленджик» зарегистрировано в 2017 году. Его основная деятельность связана с аэропортовыми услугами. Генеральным директором компании является Иван Таранченко. Крупнейший совладелец — банк ВТБ с долей 49,5%, а банк «Россия» владеет 40%. По итогам 2023 года чистый убыток составил более 389,2 млн руб.

Фил Златов