В Ишимбае задержан организатор покушения на экс-мэра Уфы Сергея Грекова

В Ишимбае задержали местного жителя, планировавшего убийство московского предпринимателя, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший сити-менеджер Уфы Сергей Греков

Фото: Пресс-служба Администрации Уфы Бывший сити-менеджер Уфы Сергей Греков

Фото: Пресс-служба Администрации Уфы

Как сообщили «Ъ-Уфа» информированные источники, жертвой преступления должен был стать бывший глава администрации Уфы (с января 2021 по февраль 2022 года), предприниматель, уроженец Ишимбая Сергей Греков.

По данным пресс-службы МВД, задержанный предложил своему ранее судимому знакомому совершить убийство за 200 тыс. руб. и передал ему пистолет.

Как сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии, ишимбаец полагал, что предприниматель виноват в смерти его брата, работавшего ранее у бизнесмена. «Киллер» не стал совершать убийство, а сообщил о договоренности в правоохранительные органы.

В дальнейшем было инсценировано убийство жертвы и подготовлены фотографии, подтверждающие исполнение заказа, отметили в ведомствах.

Предполагаемый заказчик был задержан в Ишимбае с участием сотрудников Росгвардии.

В его отношении возбуждено уголовное дело по обвинению в покушении на убийство по найму (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По решению суда он был арестован. На допросе он признал вину, отметили в СКР.

«Также планируется передача в следственные органы уголовного дела, возбужденного в органах МВД в отношении данного мужчины по факту незаконного оборота оружия и боеприпасов»,— добавили в ведомстве.

Булат Баширов