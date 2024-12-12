ЦБ установил курс доллара на 13 декабря на уровне 103,95 руб.

Центральный банк установил на 13 декабря курс доллара на уровне 103,95 руб./$, курс евро — 110,48 руб./€, юаня — 13,95 руб., следует из информации на сайте регулятора. Таким образом, цена доллара по сравнению с 12 декабря выросла на 68 коп., евро — на 1,9 руб., юаня — на 10 коп.

Министр финансов Антон Силуанов 4 декабря сообщал, что в законе о бюджете заложен среднегодовой курс доллара к рублю в 2025 году на уровне 96,5 руб./$, в 2026 году — 100 руб./$. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что смягчение денежно-кредитной политики повлияет на ослабление рубля. Глава Сбербанка Герман Греф прогнозировал, что к концу 2025 году курс доллара поднимется до 112–115 руб.

О ситуации — в материале «Ъ» «Инфляционный ноябрь выбился из прогнозов».