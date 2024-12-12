Завершена реконструкция третьего этапа автодороги Ижевск—Сарапул

В Ижевске завершен третий этап реконструкции региональной автодороги Ижевск—Сарапул, реализуемой по национальному проекту. Протяженность обновленного участка составила 8,9 км. Работы начались в июле этого года и были выполнены в сжатые сроки. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«На объекте выполнили основной ход дороги, полностью реконструировали круговое движение на въезде в Сарапул. На пересечениях со второстепенными дорогами и на примыканиях добавлены полосы разгона и торможения, проезжая часть доведена до 9 м»,— отметил начальник отдела КУ УР «Управтодор» Дмитрий Кожеев.

В ходе реконструкции также было смонтировано освещение на протяжении 8 км, установлен светофор и оборудованы пешеходные переходы. На новом участке обустроИЛИ шесть остановочных комплексов с автопавильонами.

«На данном объекте отработано 162 тыс. кубов грунта. То есть дорога — это слой песка, потом идет щебнень плюс участки из черного щебня, выравнивающий слой из асфальтобетона и два слоя из ЩМА-16. Общая толщина дорожной конструкции — 76 см. На четырех участках была проведена врезка газопровода и установлены два локальных очистных сооружения», — рассказал руководитель проекта из компании «Строй-Инжиниринг» Дамир Низамутдинов.

Кроме того, на объекте установлены 253 световые опоры и 266 светильников, а также 288 дорожных знаков. Комиссия по реконструкции объекта уже дала положительное заключение о выполненных работах.

В следующем дорожном сезоне работы на региональной автодороге Ижевск—Сарапул продолжатся: запланирована замена дорожного полотна на участке протяженностью 4,9 км, граничащем с реконструированным участком.