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В Марий Эл мужчина подозревается в убийстве матери

В поселке Юбилейный Медведевского района Республики Марий Эл задержали мужчину по обвинению в убийстве своей матери. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По предварительным данным, вечером 7 декабря в одной из квартир между 63-летней женщиной и её сыном произошла ссора. В ходе конфликта мужчина несколько раз ударил мать рукой по голове. Пострадавшая была доставлена в больницу, но 8 декабря скончалась в реанимации. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила криминальный характер смерти.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Мужчине предъявлено обвинение, он задержан, и решается вопрос об избрании меры пресечения. Следователи осмотрели место происшествия, допрашивают свидетелей и проводят комплекс судебных экспертиз для сбора доказательств.

Анар Зейналов

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