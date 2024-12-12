В 2025 году в Екатеринбурге обустроят 10 спортплощадок

В 2025 году в Екатеринбурге обустроят 10 тренировочных зон, сообщили в пресс-службе мэрии. В администрации уже определили восемь адресов, где они появятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Во дворе на ул. Колокольной, 11 появится многофункциональный хоккейный корт с резиновым покрытием и разметкой для баскетбола и мини-футбола. Рядом с ним установят площадку для воркаута. Во дворе на ул. Металлургов, 10а сделают универсальную спортивную площадку с искусственной травой для мини-футбола. На ул. Мамина Сибиряка, 8 и Советская, 19/3 тоже создадут многофункциональные хоккейные корты, которые подходят для мини-футбола.

Во дворе дома по ул. Фрунзе, 93 сделают универсальную спортплощадку с несколькими зонами: с искусственной травой для мини-футбола, с резиновым покрытием для волейбола и баскетбола, зона с тренажерами, вагончик для переодевания. На ул. Саженской, 6 и Ферганской, 6 установят хоккейные корты с резиновым покрытием для баскетбола. Во дворе по адресу ул. Стачек, 19а создадут универсальную спортивную площадку с искусственной травой для мини-футбола, с резиновым покрытием для настольного тенниса и беговой дорожкой.

Объекты будут созданы по муниципальной программе «Спорт в каждый двор». Их профинансируют из бюджета города и региона.