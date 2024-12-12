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Пенсионер дважды попал под колеса грузовых автомобилей на трассе в Удмуртии

В Игринском районе Удмуртии 68-летнего пенсионера, который переходил дорогу рядом с пешеходным переходом, сбил «КамАЗ» под управлением 37-летнего водителя. Дорожная авария произошла вечером 11 декабря, сообщает 1-й отдел ГАИ Удмуртии.

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате наезда пенсионера отбросило на встречную полосу, где его переехал другой грузовик «МАЗ», которым управлял 59-летний водителя. От полученных травм пожилой житель скончался на месте.

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