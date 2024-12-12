Пенсионер дважды попал под колеса грузовых автомобилей на трассе в Удмуртии

В Игринском районе Удмуртии 68-летнего пенсионера, который переходил дорогу рядом с пешеходным переходом, сбил «КамАЗ» под управлением 37-летнего водителя. Дорожная авария произошла вечером 11 декабря, сообщает 1-й отдел ГАИ Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате наезда пенсионера отбросило на встречную полосу, где его переехал другой грузовик «МАЗ», которым управлял 59-летний водителя. От полученных травм пожилой житель скончался на месте.