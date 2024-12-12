В Екатеринбурге на три дня перекроют улицу Пехотинцев

В Екатеринбурге ул. Пехотинцев перекроют с 20 по 23 декабря, сообщили в пресс-службе городской администрации. Движение ограничат на участке между домами № 2б по ул. Пехотинцев и № 1б по пер. Проходному.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Компания «Габарит – Е» будет проводить на участке ул. Пехотинцев монтаж водопроводных труб. Объехать участок можно по ул. Бебеля, ул. Таватуйской и ул. Сортировочной. Маршруты общественного транспорта не изменятся из-за ограничений.

Напомним, в Екатеринбурге на время работы катка перекроют ул. Урицкого от здания № 27 на пр. Ленина до пр. Ленина и по проезду между ул. Урицкого и Володарского — возле здания № 27 на пр. Ленина. Объезд для автомобилей организуют по ул. Урицкого, Антона Валека, Вайнера, Володарского и 8 Марта.

Анна Капустина