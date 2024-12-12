Остров сокровищ

Лет 15 назад французский ювелирный дом открыл для себя — и всех нас — свой талант рассказчика. С тех пор многие сюжеты знаменитых литературных произведений были переложены им на ювелирный язык: вспомним исполненные в золоте и бриллиантах сказки Братьев Гримм и Шарля Перро, пьесы Уильяма Шекспира и приключенческие романы Жюля Верна. Treasure Island by Van Cleef & Arpels продолжает эту традицию нарратива — в нем тематические драгоценности сопровождаются цитатами из любимой детской книжки.

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«В свое время эта книга повлияла на умы миллионов читателей и вдохновила многих поэтов и художников на творческие поиски,— объяснил выбор литературного произведения президент ювелирного дома Николя Бос. В архивах марки есть немало свидетельств увлечения восточной культурой, заморскими артефактами и кругосветными путешествиями. Одним из первых произведений, созданных молодой ювелирной маркой в 1906 году, была уменьшенная копия яхты Варуна из золота и эмали на яшмовых волнах — предмет служил звонком для вызова дворецкого. Надо сказать, что и поиск цветных драгоценных камней геммологами по всему миру всякий раз превращается в увлекательный сюжет.

Коллекция-путешествие Treasure Island поделена на три части. В первой речь пойдет об искусстве навигации, диковинных рыбах и оттенках морских глубин. Брошь Hispaniola в точности повторяет парусные шхуны второй половины XVIII века — надутые ветром паруса выложены безупречным бриллиантовым паве. Мотивы морского узла и витого каната из желтого золота становятся основными в дизайне колье-трансформеров. В эту же главу вошли три фигуративных броши с великолепной детальной отделкой: тут и одноногий Джон Сильвер, и слепой Дэвид Пью, и юный Джим Хокинс, висящий на мачте с подзорной трубой.

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Вторая глава — Exploring the Island — о том, что увидели герои романа, высадившись на необитаемый остров. Ювелиры Van Cleef & Arpels мастерски интерпретируют ракушки необычной формы, буйную тропическую растительность, необыкновенных бабочек. Скульптурная брошь Coquillage Mysterieux выложена рубинами огранки buff-top в фирменной невидимой закрепке, а с обратной стороны украшения спрятана крошечная золотая фигурка феи, стоящей на жемчужине. Гибкое колье, имитирующее пальмовые листья, сверкает огромным изумрудным кабошоном весом почти в 48 карат.

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Охота за сокровищами разворачивается в третьей главе, самой драматичной и захватывающей. Сюжет выходит за рамки романа Стивенсона: украшения рассказывают о чудесах и открытиях по всему миру от Азии до Южной Америки.

Золотая брошь Carte au tresor — свиток пергамента с гравировкой, перетянутый витым шнуром. Кстати, на нем рубином отмечено место, где спрятан клад. Серия коктейльных колец Splendeur Indienne воплощает богатства империи Великих моголов в Индии XVI–XVII столетий. Кольцо-печатка с крупным желтым сапфиром (13,87 карат) названо Dorestad в честь средневекового порта на Рейне, где была развито ремесло обработки металлов. Золотую поверхность оправы кольца отличает особая кованая фактура. Совсем в другой стилистике выполнен браслет Figuras из золотых медальонов (это отсылка к украшениям доколумбовой эпохи): на каждом из них бриллиантами выложен, как бы мы сказали сегодня, смайлик-эмодзи. Серия фигуративных брошей посвящена божествам из мифологии народов майя — богу ветра Хуракану и владыке неба Ицамне.

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Спойлером ван-клифовского «Острова сокровищ» послужит брошь-трансформер в виде пальмы с изумрудными листьями, растущей у самой воды. Справа у ее подножия находится сменный фрагмент. На выбор: кораблик с бриллиантовыми парусами, сундучок с сокровищами или золотое солнце, встающее над водой.

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Нина Спиридонова