В Ростовской области объем отечественного медоборудования увеличился на 18%

В Ростовской области объём введённого в строй отечественного медоборудования вырос на 18%: с 49% в 2020 году до 67% в 2024 году. Об этом рассказал Юрий Слюсарь на заседании экспертного совета по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности комитета Госдумы по промышленности и торговле, сообщает пресс-служба губернатора региона.

По словам Юрия Слюсаря, в Ростовской области работает 14 предприятий, которые разрабатывают и производят медицинское оборудование. Среди них: научно-производственное предприятие «Монитор», таганрогский «Нейротех», ростовский «Алмаз» и азовский «Элид». В приоритетном порядке закупают отечественные установки и аппараты медколледжи.

«Наработки Ростовской области имеют особое значение с учётом близости Донбасса. Поставки туда высокотехнологичных приборов, обучение специалистов для работы с ними – перспективное направление для нашего региона», — отметил врио губернатора.

Также на площадке экспертного совета больницам Донецкой и Луганской народных республик были переданы аппараты искусственной вентиляции и ингаляционной анестезии.

Ева Китаева