В Ростовской области за 80 млн рублей продается конно-спортивная школа

В Целинском районе Ростовской области на торги выставили конюшни, нежилые здания и ветеринарный корпус конно-спортивной школы. Начальная цена объектов — 80,1 млн руб. Продавец — комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Целинского района, сообщается на портале «ГИС. Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Тимофей Изотов, Коммерсантъ Фото: Тимофей Изотов, Коммерсантъ

Площадь ветеринарного корпуса составляет 630 кв. м, здания конюшни с мансардой — 1,5 тыс. кв. м. Также в единый лот входят гостевой дом (496 кв. м), дом тренера (150 кв. м), склад и конный манеж (1,7 тыс. кв. м).Продается и открытый плац площадью 2,8 тыс. кв. м, а также земельный участок общей площадью 80 тыс. кв. м. Имущество, расположенное в селе Лопанка (ул. Южная, 40), является муниципальной собственностью.

Шаг аукциона — 4 млн руб., задаток составляет 8 млн руб. Торги назначены на 16 декабря 2024 года.

Детская конноспортивная школа в селе Лопанка построена в 2012 году по программе «Газпром-детям». На создание современного спортивного комплекса в Ростовской области «Газпром» направил 90 млн руб. В 2017 году конноспортивная школа была передана администрации Целинского района.

Тат Гаспарян