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В Тюмени продают объект культурного наследия за 130 млн рублей

В Тюмени продают дом Игнатьевых-Зеневичей за 130 млн руб. Согласно объявлению, площадь здания составляет 230 кв. м. с земельным участком в собственности.

Дом Игнатьевых-Зеневичей в Тюмени (ул. Ленина, 46)

Дом Игнатьевых-Зеневичей в Тюмени (ул. Ленина, 46)

Фото: Реестр объектов культурного наследия

Дом Игнатьевых-Зеневичей в Тюмени (ул. Ленина, 46)

Фото: Реестр объектов культурного наследия

«Дом в Истopичеcкoм центре, oбьeкт культуpногo нaследия, пeрвая линия. Пoмeщeние cдано в аpенду нa дoлгий срок»,– говорится в объявлении.

Высота потолков в помещении составляет 3 м, рядом со зданием есть парковка, а внутри проведен капитальный ремонт. Собственник уточняет, что в здании заменены коммуникации и обновлена крыша, облагорожен фасад, помещение может подойти для ресторанного бизнеса.

Согласно сервису «Яндекс Карты», сейчас в здании находятся кафе «Завтрак» и кальян-бар Hookah Place Monna Lisa. Дом Игнатьевых-Зеневичей является памятником деревянного зодчества рубежа XIX-XX веков и внесен в реестр ОКН регионального значения.

Анна Капустина

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