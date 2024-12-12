В Рыбинске приняли бюджет на 2025 год

Депутаты муниципального совета Рыбинска проголосовали за принятие бюджета города на 2025 и период 2026 и 2027 годов. Об этом сообщили в администрации района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Рудаков / «Вконтакте» Фото: Дмитрий Рудаков / «Вконтакте»

Доходы и расходы города запланированы в размере 9 млрд руб., что на 2 млрд руб. больше бюджета, принимаемого на 2024 год. Собственные доходы в следующем году ожидаются в размере 3,1 млрд руб., безвозмездные поступления — 5,8 млрд руб. Неналоговые доходы ожидаются в размере 571 млн руб. (рост 240 млн), налоговые — 2,6 млрд (рост 216 млн).

«У нас есть рост собственных доходов. Если, например, в 2016 году собственные доходы Рыбинска, составляли 1,8 млрд и 2 млрд с дотацией вместе, то сейчас это 3,1 млрд. Это показывает эффективную работу промышленности города и эффективную работу в целом экономики Рыбинска»,— прокомментировал глава города Дмитрий Рудаков.

На сферу образования направят 3,8 млрд руб., это 42,3% от общего объема бюджета. 2,1 млрд руб. заложено на национальную экономику. Еще 789 млн руб. направят на физическую культуру и спорт, 742 млн — на ЖКХ. На дорожное хозяйство заложено 1,8 млрд., на обслуживание муниципального долга —20 млн руб.

Алла Чижова