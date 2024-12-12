В Татарстане увеличат размер госпремии имени Алемасова до 250 тыс. руб.

В 2025 году в Татарстане увеличат размер государственной премии имени В.Е. Алемасова до 250 тыс. руб. Соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов.

Ранее размер государственной премии составлял 150 тыс. руб. Выплату увеличили на 100 тыс. руб.

Изменения вступят в силу с 1 января.

Государственная премия имени В.Е. Алемасова учреждена в 2014 году указом президента Татарстана. Премия присуждается молодым ученым за научные достижения в инженерной науке, а также вклад в развитие промышленности и науки.

Вячеслав Алемасов – почетный член Академии наук Татарстана. Он был советским ученым в области теплоэнергетики. В честь Вячеслава Алемасова названа одна из улиц Приволжского района Казани.

Диана Соловьёва