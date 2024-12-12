Житель Ростовской области погиб в ходе СВО

В зоне специальной военной операции скончался житель Ростовской области Николай Рыжкин, сообщает издание «Придонье». Погибший родился и жил в Цимлянском районе, долгое время работал на Волгодонском мусороперерабатывающем заводе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Николая Рыжкина мобилизовали в октябре 2022 года. В зоне СВО боец проходил службу штурмовиком и пулеметчиком в 136-й мотострелковой бригаде. 28 апреля текущего года он отправился на боевое задание и пропал без вести. После этого стало известно о его гибели. Дончанин получил ранение во время штурма дачного поселка Георгиевка.

Похороны бойца состоялись 3 декабря в ст. Камышевской.

Анастасия Казуков