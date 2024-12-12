Объем кредитного портфеля индустрии гостеприимства в Волго-Вятском банке Сбербанка составил 36 млрд рублей

36 млрд руб. составил объем кредитного портфеля индустрии гостеприимства в Волго-Вятском банке Сбербанка. Об этом заявил Сергей Алимов, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка, на бизнес-завтраке Сбера, который прошел в рамках международного форума устойчивого развития «СО.ЗНАНИЕ».

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В мероприятии приняли участие представители региональной власти, лидеры бизнеса и экспертного сообщества, которые обсудили новые драйверы и подход к привлечению инвестиций в развитие экологического туризма на малых территориях. Участники бизнес-завтрака Сбера обсудили потенциал экологического туризма для устойчивого развития малых населенных пунктов.

«Развитие туризма способствует решению многих региональных задач. При этом важно смотреть сразу в нескольких направлениях: населению дать возможность комфортно и выгодно путешествовать, бизнесу — инвестировать и развиваться, регионам — увеличивать туристический поток. И Сбер активно включился в эту работу. На 1 декабря 2024 года объем кредитного портфеля индустрии гостеприимства Волго-Вятского банка Сбербанка составил 36,4 млрд руб. Нашими клиентами являются более 4,2 тысячи субъектов индустрии гостеприимства. Цифровые сервисы Сбера помогают решать задачи на всех этапах развития туристических проектов. Также мы реализуем и свои собственные инициативы. В этом году, к примеру, мы открыли экологическую тропу "Волжская жемчужина" в окрестностях Лысково, посетить которую можно прямо на стенде Сбера на форуме "СО.ЗНАНИЕ",— сказал заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка Сергей Алимов.

В Нижегородской области важной частью развития туризма является экотуризм и создание инфраструктуры вокруг него.

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«К развитию туризма мы подходим комплексно, создавая инфраструктуру и занимаясь ее социокультурным программированием. Экотуризм не исключение. Сегодня в регионе 9 маршрутов, которые включают 17 районов. Мы уже разработали для этих маршрутов единую коммуникационную и навигационную системы. Строительство глэмпингов – тоже важны в создании инфраструктуры пешеходного туризма. В этом году, мы уже начали предварительный отбор проектов на новый этап. На участие в программе на 2025 – 2027 года подали 90 проектов. Это 1100 модульных сооружений, 1929 единиц номерного фонда. Общая сумма инвестиций оценивается почти в 4 миллиарда рублей, из которых мы рассчитываем получить порядка 2-х миллиардов рублей — федеральной поддержки. Также мы благодарны Сберу за внимание к сфере гостеприимства и помощь в развитии»,— заявил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

Международный форум устойчивого развития «СО.ЗНАНИЕ» проходит в Нижнем Новгороде 11-12 декабря. Банк – генеральный партнер мероприятия.