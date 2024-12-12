Прокуратура Приволжского района Казани добилась возбуждения уголовного дела в отношении работников мясного цеха на улице Тукая за грубые нарушения санитарных норм. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани возбудили уголовное дело из-за антисанитарии в мясном цехе

Фото: Пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики В Казани возбудили уголовное дело из-за антисанитарии в мясном цехе

Фото: Пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики

В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения при производстве, хранении и реализации мяса птицы, которые могли создать угрозу здоровью населения. По материалам прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело по статьям о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и производстве опасных для здоровья товаров.

Расследование дела находится на контроле районной прокуратуры.

Анар Зейналов