В Сириусе заработала первая в РФ система выявления нарушений на самокатах с ИИ

В Сириусе заработала первая в России система автоматического выявления правонарушений пользователей электросамокатов с применением технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщили в пресс-службе «МТС Юрент».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Пилотный проект запустили сервис кикшеринга «МТС Юрент», оператор цифрового пространства Сириуса «Цифра.ФТ» и разработчик программного обеспечения на основе ИИ «Видеофор-Юг». Как пояснили разработчики, после фиксации нарушений система передает данные о времени и месте инцидента с электросамокатами компании в сервис шеринга, а пользователь получает push-уведомление с предупреждением.

«Камеры фиксируют следующие нарушения: неспешивание на пешеходных переходах, движение самокатов по проезжим частям, где это не предусмотрено соответствующими знаками и разметкой, а также поездки на одном самокате вдвоем»,— пояснили в сервисе. Также ИИ будет выявлять неправильно припаркованные электросамокаты, за счет чего сотрудники сервиса смогут оперативно перемещать их на парковку и не допускать беспорядка на тротуарах.

Татьяна Ручкина