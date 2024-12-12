В Ижевске осужден представитель строительной компании за дачу взятки

Устиновский райсуд Ижевска признал 41-летнего местного жителя виновным в даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртии Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

Подсудимый предложил директору муниципального предприятия взятку в размере 100 тыс. руб. за приемку фактически не выполненных работ по ремонту трубопроводов и дежурству аварийной бригады. Он передал часть суммы — 50 тыс. руб., после чего его действия были пресечены правоохранительными органами.

Суд назначил обвиняемому штраф в размере 295 тыс. рублей. Конфискованные 50 тыс. рублей направлены в доход государства.