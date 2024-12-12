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Исследование: в Башкирии стоимость оливье для семьи составит 199 рублей

Классический оливье с колбасой в Башкирии обойдется в 199,35 руб., следует из подготовленного Центром стратегических разработок исследования.

В среднем по стране салат с колбасой будет стоить 225,66 руб. Самым дорогим он будет в Дальневосточного федерального округа: на Чукотке (523,94 руб.), на Камчатке (421,59 руб.) и в Магаданской области (403,5 руб.). Самым бюджетным — в Липецкой области, Мордовии и Курской области — 179,35 руб., 180,81 руб. и 181,64 руб. соответственно.

Стоимость салата с красной рыбой в Башкирии составит 545,83 руб. (в целом по стране — 654,53 руб.), вегетарианского — 179,3 руб. (в среднем в регионах — 193,23 руб.).

«Индекс оливье» отражает сумму, в которую обойдется приготовление салата «Оливье» для семьи из четверых человек в регионах страны. Расчеты сделаны на основе данных Росстата. Авторы исследования исходили из выводы, что для среднестатистической семьи из трех–четырех человек на новогоднем столе достаточно 0,8 кг салата.

Наталья Балыкова

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