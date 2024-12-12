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Водитель «ГАЗели» погиб в ДТП с грузовиком в Алькеевском районе

В Алькеевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП с участием «ГАЗели» и грузового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан.

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В Алькеевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП с участием «ГАЗели» и грузового автомобиля

В Алькеевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП с участием «ГАЗели» и грузового автомобиля

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан

В Алькеевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП с участием «ГАЗели» и грузового автомобиля

В Алькеевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП с участием «ГАЗели» и грузового автомобиля

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан

В Казани возбудили уголовное дело из-за антисанитарии в мясном цехе

В Казани возбудили уголовное дело из-за антисанитарии в мясном цехе

Фото: Пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики

В Казани возбудили уголовное дело из-за антисанитарии в мясном цехе

В Казани возбудили уголовное дело из-за антисанитарии в мясном цехе

Фото: Пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики

В Казани возбудили уголовное дело из-за антисанитарии в мясном цехе

В Казани возбудили уголовное дело из-за антисанитарии в мясном цехе

Фото: Пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики

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В Алькеевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП с участием «ГАЗели» и грузового автомобиля

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан

В Алькеевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП с участием «ГАЗели» и грузового автомобиля

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан

В Казани возбудили уголовное дело из-за антисанитарии в мясном цехе

Фото: Пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики

В Казани возбудили уголовное дело из-за антисанитарии в мясном цехе

Фото: Пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики

В Казани возбудили уголовное дело из-за антисанитарии в мясном цехе

Фото: Пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики

По предварительным данным, водитель «ГАЗели» не справился с управлением из-за превышения скорости и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. От полученных травм водитель «ГАЗели» скончался на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.

Анар Зейналов

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