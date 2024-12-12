Водитель «ГАЗели» погиб в ДТП с грузовиком в Алькеевском районе

В Алькеевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП с участием «ГАЗели» и грузового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Алькеевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП с участием «ГАЗели» и грузового автомобиля Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан В Алькеевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП с участием «ГАЗели» и грузового автомобиля Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан В Казани возбудили уголовное дело из-за антисанитарии в мясном цехе Фото: Пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики В Казани возбудили уголовное дело из-за антисанитарии в мясном цехе Фото: Пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики В Казани возбудили уголовное дело из-за антисанитарии в мясном цехе Фото: Пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики Следующая фотография 1 / 5 В Алькеевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП с участием «ГАЗели» и грузового автомобиля Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан В Алькеевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП с участием «ГАЗели» и грузового автомобиля Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан В Казани возбудили уголовное дело из-за антисанитарии в мясном цехе Фото: Пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики В Казани возбудили уголовное дело из-за антисанитарии в мясном цехе Фото: Пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики В Казани возбудили уголовное дело из-за антисанитарии в мясном цехе Фото: Пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики

По предварительным данным, водитель «ГАЗели» не справился с управлением из-за превышения скорости и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. От полученных травм водитель «ГАЗели» скончался на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.

Анар Зейналов