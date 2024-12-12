Водитель «ГАЗели» погиб в ДТП с грузовиком в Алькеевском районе
В Алькеевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП с участием «ГАЗели» и грузового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан.
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По предварительным данным, водитель «ГАЗели» не справился с управлением из-за превышения скорости и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. От полученных травм водитель «ГАЗели» скончался на месте происшествия.
В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.