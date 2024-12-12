Житель Марий Эл предстанет перед судом за незаконную организацию и проведение азартных игр в Зеленодольске. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жителя Марий Эл осудят за незаконную организацию азартных игр в Зеленодольске

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Жителя Марий Эл осудят за незаконную организацию азартных игр в Зеленодольске

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2023 году обвиняемый арендовал нежилое помещение на ул. Космонавтов в Зеленодольске. Там он установил компьютерное оборудование, мебель и начал проводить азартные игры. Полицейские изъяли компьютерное оборудование, но житель Марий Эл приобрел новую технику и продолжил организацию азартных игр в нежилом помещении на ул. Жукова.

Деятельность обвиняемого пресекли весной 2024 года. В ходе обысков в нежилых помещениях изъяли 35 мониторов и системных блоков и бухгалтерские записи. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Диана Соловьёва