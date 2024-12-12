ПСБ Благосостояние: в 2024 году каждый третий житель Уфы увеличил доходы

За последний год 33% уфимцев повысили уровень своих доходов, 50% начали ставить перед собой серьезные финансовые цели на год и более. Такие выводы следуют из замера Индекса финансовых достижений — исследования ПСБ Благосостояния, направленное на оценку финансовой грамотности россиян и их умение эффективно управлять личным бюджетом.

Согласно результатам Индекса, за 2024 год 35% жителей Уфы смогли улучшить свое благосостояние. Доходы 13% респондентов выросли в пределах 10%, у 11% — на 30%, у 7% — на 50%, еще 2% смогли увеличить свой доход вдвое. В то же время у 43% уфимцев доходы остались на уровне прошлого года.

В 2023 году рост доходов в пределах 10% отметили 18%, на 30% — 14%. Снижение доходов в 2024 году затронуло 24% опрошенных, что на 13% выше уровня прошлого года.

Более половины уфимцев (59%) сейчас владеют собственным жильем, не обремененным ипотекой, что выше уровня 2023 года (48%). Доля тех, у кого ипотека выплачена менее чем наполовину, снизилась до 7%, в то время как 7% выплатили ипотеку более чем наполовину. 22% горожан планируют воспользоваться льготной семейной ипотекой до конца года.

Индекс показал, что стоимость основного имущества уфимцев (недвижимость, депозиты, автомобили, ценные бумаги и так далее) за год выросла: у 74% респондентов, обслуживающих кредит, она превышает размер имеющихся долговых обязательств (при этом у 65% из них — существенно). Этот показатель за год вырос почти вдвое: в конце 2023 года только 44% респондентов говорили о том, что стоимость их активов гораздо выше размера кредитов.

Сейчас у 57% респондентов нет непогашенных кредитов, еще 31% обслуживают только один заем. Доля тех, у кого четыре или более кредита, снизилась до 4%.

Повышение уровня финансовой грамотности позволило уфимцам перейти к долгосрочному финансовому планированию, отмечают авторы исследования. В конце 2023 года 72% респондентов не имели никаких финансовых целей, тогда как в 2024 году этот показатель сократился до 24%. Число опрошенных, которые строят планы на срок год и более, выросло до 50%.

Доля респондентов, у которых есть финансовая подушка безопасности на два—шесть месяцев, составляет 22%, нет сбережений у 37% опрошенных.

«Индекс финансовых достижений был задуман как инструмент для формирования у россиян грамотного финансового поведения и оценки сильных и слабых сторон в управлении личными финансами. Второй замер показал, что за год россияне стали более рационально распоряжаться своим бюджетом и долговой нагрузкой, увеличили доходы и, что особенно ценно, начали ставить перед собой долгосрочные финансовые цели», — говорит старший вице-президент, директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.

Наталья Балыкова