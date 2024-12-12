Константин Бабкин возглавил экономический совет ЛДПР

Совладелец завода «Ростсельмаш» и президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин стал главой экономического совета ЛДПР, сообщили «Ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По данным издания, предприниматель возглавил совет по предложению лидера ЛДПР Леонида Слуцкого.

Как сообщал «Ъ-Ростов», Константин Бабкин вступил в ряды ЛДПР в начале декабря.

До этого (с 2012 года) он состоял в основанной им же Партии дела. В коце ноября стало известно, что Минюст РФ добился приостановки деятельности Партии дела — организация была ликвидирована по решению Верховного суда РФ.

Сергей Иванов