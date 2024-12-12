На развитие сельского хозяйства в Челябинской области направят 3,5 млрд рублей
Ко второму чтению бюджета Челябинской области расходы на развитие сельского хозяйства в регионе увеличились на 521 млн руб. и составили 3,5 млрд руб. Как сообщает пресс-служба законодательного собрания Челябинской области, поправки в закон о казне Южного Урала одобрили депутаты комитета по аграрной политике.
Расходы на госпрограмму по развитию агропромышленного комплекса (АПК) в регионе увеличены на 322 млн руб., до 3,45 млрд руб. Планируется поддержка фермерских хозяйств и сельхозпредприятий в сфере птицеводства, молочного и мясного скотоводства, свиноводства; возмещение части затрат на производство зерна и овощей, на создание и модернизацию объектов АПК и другие мероприятия. На областную госпрограмму по комплексному развитию сельских территорий добавлено 198 млн руб., финансирование выросло до 465 млн руб. Значительная часть этих средств будет направлена на развитие транспортной инфраструктуры.