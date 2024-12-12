На развитие сельского хозяйства в Челябинской области направят 3,5 млрд рублей

Ко второму чтению бюджета Челябинской области расходы на развитие сельского хозяйства в регионе увеличились на 521 млн руб. и составили 3,5 млрд руб. Как сообщает пресс-служба законодательного собрания Челябинской области, поправки в закон о казне Южного Урала одобрили депутаты комитета по аграрной политике.

Расходы на госпрограмму по развитию агропромышленного комплекса (АПК) в регионе увеличены на 322 млн руб., до 3,45 млрд руб. Планируется поддержка фермерских хозяйств и сельхозпредприятий в сфере птицеводства, молочного и мясного скотоводства, свиноводства; возмещение части затрат на производство зерна и овощей, на создание и модернизацию объектов АПК и другие мероприятия. На областную госпрограмму по комплексному развитию сельских территорий добавлено 198 млн руб., финансирование выросло до 465 млн руб. Значительная часть этих средств будет направлена на развитие транспортной инфраструктуры.

Виталина Ярховска