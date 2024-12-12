В водоканале Краснодара назвали причины прорыва канализации на Благоева

Жители улицы Благоева в Краснодаре заявили, что уже несколько лет их дворы ежедневно затапливает отходами из канализации. Как сообщили «Ъ-Кубань» в «Росводоканале Краснодар», специалисты предприятия ежемесячно вывозят более 3 тонн мусора с канализационной станции по этой улице, а бригады аварийно-восстановительных работ ежедневно прочищают насосное оборудование на КНС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Краснодар Водоканал» Фото: «Краснодар Водоканал»

Канализационную насосную станцию на Дмитрия Благоева, 31 передали в «Росводоканал Краснодар» для обслуживания в декабре 2022 года. В день специалисты компании вывозят с нее около 120 кг мусора.

«В основном это влажные салфетки, тряпки, средства личной гигиены и другой мусор, которому не место в канализации. Все это, попадая в сеть, скапливается в комки и разбухает, забивая при этом дорогое насосное оборудование, что приводит к выходу стоков на поверхность»,— говорит замначальника цеха канализации «Росводоканал Краснодар» Андрей Бессонов.

В компании призывают жителей соблюдать правила пользования канализацией. Основные засоры появляются из-за выброшенного в канализацию наполнителя.

Специалисты поясняют, что засоры могут привести к подтоплению квартир, подвалов и дворовой территории. Кроме того, они увеличивают счета за воду и канализацию, поскольку нужно больше ресурсов для очистки и транспортировки сточных вод. Также запах нечистот и засоры снижают качество проживания в помещениях дома.

Татьяна Ручкина